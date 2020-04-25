Выход из режима изоляции будет постепенным и неспешным

Франция будет готова снять ограничения на работу гостиничного сектора и ресторанов не раньше начала июня. Такие разъяснения представители отрасли получили в ходе телеконференции с президентом Эммануэлем Макроном. По словам министра финансов Брюно Ле Мэра, власти не спешат с отказом от карантинных мер, опасаясь второй волны эпидемии.

Чтобы обеспечить лучшие санитарные условия, а также гарантии безопасности клиентов и сотрудников после открытия, следуя лучшим рекомендациям и в рамках закона мы пересмотри ограничения и примем окончательное решение в конце мая в том, что касается даты возобновления работы кафе, ресторанов и баров. Брюно Ле Мэр министр финансов Франции

В Бельгии процесс отмены карантинных мер начнётся 4 мая. На первом этапе вводится обязательное ношение масок в общественном транспорте. Через неделю, согласно этому плану, могут возобновить работу магазины, а после 18 мая откроются школы и музеи. До ресторанов и кинотеатров очередь дойдёт не раньше начала июня, тогда же власти обещают принять решение и о заграничных поездках.

Первой страной ЕС, открывшей границы после карантинных мер, стала Чехия. Её граждане могут теперь ездить за рубеж даже на отдых. По возвращении их ожидают две недели карантина, если они не предоставят свежую справку об отрицательном анализе на COVID-19. Для граждан ЕС разрешён въезд в рамках трёхдневных деловых поездок. Кроме того, отменены ограничения на свободное передвижение в пределах республики.

Смягчение карантинных мер ожидается и в Венгрии. Премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что план выхода из изоляции должен быть готов в ближайшем будущем — речь идёт о постепенном снятии ограничений и возвращении к обычной жизни с начала мая.

В Германии этот процесс стартовал в минувший понедельник — в частности, разрешена работа небольших магазинов. Ожидается и возобновление крупных спортивных мероприятий: футболисты Бундеслиги готовятся к играм национального чемпионата, который, согласно предварительным прогнозам, может продолжиться после 9 мая. Канцлер Ангела Меркель раскритиковала власти регионов за слишком спешную, по её словам, отмену карантинных мер, и предупредила, что пандемия только началась и надо готовиться к длительной борьбе с распространением инфекции.