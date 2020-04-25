Итальянцы и португальцы поют гимн свободе

Гимн свободе в условиях национального карантина. В Италии ни ликующей толпы на городских улицах, ни истребителей в небе. Но президент Серджо Маттарелла не изменил традиции и в честь Дня освобождения страны от фашизма и нацистской оккупации возложил венок к могиле Неизвестного солдата в центре Рима. Звучала здесь и знаменитая партизанская песня “Белла, чао!” - на этот раз из окон домов и с балконов.

Несмотря на распространение коронавируса, и в Португалии отметили годовщину "Революции гвоздик", ознаменовавшей переход страны от диктатуры к демократии. Национальный парламент провел специальную сессию. Депутаты минутой молчания почтили память жертв коронавируса. Сами португальцы в этот день, подобно итальянцам, отметили праздник дома.