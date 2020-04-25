Великобритания преодолела порог в 20 тысяч умерших

Италия с 4 мая начнет проводить серологические тесты во всех 20 регионах, чтобы выявить уровень коллективного иммунитета, заявил в субботу представитель правительства. Он уточнил, что ни один из имеющихся сегодня в наличии тестов не дает 100-процентной гарантии.

Число жертв Covid-19 в этой стране достигло 26 384, сообщили в Департаменте гражданской защиты. Италия по-прежнему занимает второе место в мире после США по этому показателю. За минувшие сутки скончались 415 человек.

Во Франции за минувшие сутки болезнь унесла 369 жизни. Общее число умерших 22 614. Снижение количества пациентов в отделениях реанимации продолжается уже 17 дней подряд, сообщили в министерстве здравоохранения. Франция занимает 4 место по числу жертв Covid-19. Всего в мире от последствий коронавируса скончались 197 тысяч человек.

Великобритания в субботу преодолела символический порог в 20 тысяч умерших, заявила глава МВД Прити Пател. Она призвала британцев "быть сильными" и продолжать строго соблюдать карантин. За минувшие сутки жертвами Covid-19 в Соединённом королевстве стали 813 человек.

Карантин в стране продлен до 7 мая. Заразившийся коронавирусом премьер-министр Борис Джонсон продолжает лечение дома после того, как его выписали из больницы 12 апреля.