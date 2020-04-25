Аргентина открыла путь трансгендерам в профессиональный футбол

23-летняя Мара Гомес стала первым трансгендером, который будет играть в высшем дивизионе аргентинского женского футбола. До сих пор уроженка Мальвинских островов выступала на региональном уровне, но на днях подписала контракт с клубом "Вилья Сан-Карлос".

"Когда я начинала играть, на улице и в школе я часто сталкивалась с дискриминацией, отчуждением и оскорблениями", - вспоминает она.

Вместе с Марой основному составу команды представили еще одну новую футболистку - Людмилу Анжели. У тренера клуба были опасения, но очень быстро они рассеялись: "Основные сомнения были связаны с тем, что Мара окажется сильнее остальных. Но в реальности всё оказалось иначе: у меня есть несколько девушек, которые сильнее", - говоритХуан Крус Витале, тренер женской команды "Вилья Сан-Карлос".

Сложность ситуации с трансгендерами в спорте подтверждает Айлен Пуйоль - спортивная журналистка: "Основные дебаты в профессиональном спорте идут прежде всего вокруг необходимости найти компромисс между биологическим и юридическим аспектами".

Маркос Рохо выступает за клуб Гуалегуайчу на северо-востоке Аргентины. Когда два года назад он решил прибегнуть к смене пола, семья его поддержала. Тот факт, что сегодня его приняли в мужскую команду, наполняет их гордостью: "Если вы любите играть в мяч, только это важно. Главное - практиковать любимое дело, все остальное - второстепенно", - говорит Маркос.

"Место в команде никому не гарантировано, его надо завоевывать игрой - командой и индивидуальной", - добавляет Себастьян Рахой, президент футбольного клуба Union del Suburbio.

Аргентина стала пионером в Латинской Америке, приняв закон о половой идентичности еще в 2012 году. Он позволил трансгендерам изменять удостоверения личности в возрасте 18 лет. Их интеграция в общество без дискриминации - новый этап.