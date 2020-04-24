Вирус свиной чумы бродит по Европе

Африканская чума свиней - пандемия, поражающая диких кабанов и фермерских свиней - подбирается ближе к Западной Европе.

Зараженные тушки кабанов были обнаружены на западе Польши, всего в нескольких километрах от границы с Германией.

Вепри могут передавать это смертельное заболевание домашним свиньям - но не человеку.

По словам нашего корреспондента Ханса фон дер Брели, "польские фермеры, такие, как Анджей Ващук, готовятся к массовому забою скота и считают, что под угрозой оказалось выживание их хозяйств".

В прошлом году на северо-востоке Польши пришлось забить 35.000 свиней. За несколько месяцев этого года такая же судьба постигла еще 24.000 особей - но уже на западе.

Анджей - свиновод в третьем поколении - винит правительство в недостаточной активности по локализации и сбору тушек мертвых кабанов - настоящих "вирусных бомб" для свиноферм:

“Если их вовремя не убрать, они начинают разлагаться. Местные фермеры просто вне себя. До вспышки заболевания у нас в округе работали около 2000 свиноводов - сейчас осталось от силы 600".

Специальная рабочая группа была создана в Дрездене, столице федеральной земли Саксония, на границе с Польшей.

Для защиты традиционно процветающего в Германии свиноводства глава группы Штефан Кох задействовал чрезвычайные процедуры : начато строительство 130-километрового защитного барьера от кабанов.

"У нас сейчас тут идут бурные дискуссии о том, как ограничить распространение вируса, - говорит Кох. - Вепри могут легко передать его свиньям, и они также, как легко догадаться, свободно переходят границу между Польшей и Германией. Пока что мы остановились на возведении таких вот заборов, как с немецкой, так и с польской стороны - это, как мне кажется, удачное решение для того, чтобы замедлить, а то и полностью остановить передвижение кабанов и, соответственно, распространение заболевания"

По мере завершения строительства барьеров в Саксонии, интенсивные меры борьбы с вирусом африканской чумы свиней принимаются и в Польше. Охотникам теперь разрешается использование глушителей, им на подмогу может быть привлечена армия. Цель - сократить популяцию кабанов в некоторых регионах на 90%.