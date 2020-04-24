В Москве провели масштабную дезинфекцию

Пятая с конца марта масштабная дезинфекция прошла в российской столице. Обработке подверглись дороги, тротуары, парковки, дворы. Всего свыше 300 миллионов квадратных метров территорий. В общей сложности, в проведении работ задействованы свыше 70 тысяч сотрудников комплекса городского хозяйства и более 4,5 тысячи единиц техники. Главная задача дезинфекции - профилактика распространения коронавируса.

В России на 24 апреля зарегистрировано 68 622 инфицированных. Умерли 615 человек. В Федеральном медико-биологическом агентстве рассчитывают, что ситуация с коронавирусом в России перейдет в стадию плато на следующей неделе, какое-то время продержится в ней и далее эпидемиологическая кривая пойдет на спад. На Москву приходится почти половина зараженных и летальных исходов.

Столичные власти, сообщают российские СМИ, не собираются смягчать режим самоизоляции на майские праздники. Для ослабления карантина, считают в мэрии, повода нет.

На переднем крае борьбы с COVID-19 - сотрудники медицинских учреждений. Чтобы обезопасить своих близких, врачи и медсестры стараются жить отдельно. Московские гостиницы пошли им навстречу, предоставив бесплатное жилье и питание. "Рэдиссон Славянская" отдала медикам 421 номер. В отеле приняты профилактические меры для обеспечения безопасности и сведения к минимуму контактов между персоналом и медицинскими работниками.