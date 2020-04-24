Италия и Франция с надеждой следят за кривыми смертности

Италия: из снежной пушки — по вирусу

Итальянские власти сообщили, что за последние сутки от COVID-19 здесь скончались 420 человек — это самый низкий показатель с середины марта.

В горных деревнях страны пожарные взяли на вооружение снегомёты, при помощи которых здесь распыляют дезинфицирующие средства.

Позитивная тенденция в Италии сохраняется уже почти месяц — но пока число жертв эпидемии продолжает расти, достигнув без малого 26 тысяч умерших. Более 60 тысяч пациентов поправились и были выписаны из больниц.

Франция: рестораны откроются не скоро

Во Франции за сутки скончались 389 человек — это самый низкий показатель почти за месяц. Общее число умерших здесь превысило 22 тысячи человек.

Режим строгого карантина, который сохраняется в стране, несёт неизбежные потери гостиницам, общепиту и туристическому сектору. Рестораны и бары — а их во Франции четверть миллиона — закрыты уже пять недель. Их владельцы до сих пор не знают, когда этот вынужденный простой закончится. По оценкам правительства, конкретные сроки возобновления работы ресторанов определятся, вероятно, к концу мая — а пока французским властям остаётся увеличивать финансовую поддержку предприятий сектора.

Великобритания: вакцинация добровольцев

Тем временем в больницах Великобритании за сутки скончались ещё 684 человека, приблизив список жертв COVID-19 в этой стране к двадцатитысячной отметке.

В этих чрезвычайных условиях Оксфордский университет продолжает работу над антикоронавирусной вакциной — её начали испытывать на более чем тысяче добровольцев. Если исследование окончится успешно, действенная вакцина против COVID-19 может появиться уже в этом году.

В разных странах мира сейчас идут по меньшей мере семь клинических испытаний потенциальных вакцин.