Лесные пожары в Европе

В Польше горит Бебжанский национальный парк - крупнейший в стране. Огнем охвачено около 10 тысяч гектаров, главным образом торфяники. По данным властей, причиной пожара стали неосторожные действия местных фермеров, которые незаконно сжигали траву.

На тушение пожара брошены все силы, в том числе армия, задействована авиатехника. Как сообщается, в некоторых местах ситуацию удалось взять под контроль. Однако положение осложняется тем, что Польша в настоящее время переживает серьезную засуху, самую сильную за последние 10 лет.

Тем временем на другом конце Европейского континента - в Нидерландах - огонь практически полностью уничтожил большой заповедник Deurnese Peel, расположенный на границе Северного Брабанта и Лимбурга. Пожарным пришлось эвакуировать несколько населенных пунктов, оказавшихся в огненном кольце. По оценкам властей, выгорело почти 1000 гектаров.