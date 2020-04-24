В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 367 человек

Испанский минздрав сообщил о замедлении роста числа умерших от осложнений COVID-19 — после некоторого всплеска в последние несколько дней. За день эпидемия унесла в Испании 367 жизней. Общее число жертв нового коронавируса превысило в этой стране 22,5 тысячи человек. Выздоровевших и выписанных из больниц в четыре раза больше — в том числе 3105 человек за минувший день.

Замедляются и темпы распространения инфекции — за сутки испанские медики выявили около 2800 новых заболевших, что в полтора раза меньше показателей предыдущих нескольких дней. Инфицированными остаются более ста тысяч жителей Испании, 7% из этого числа находятся в тяжёлом или критическом состоянии.

Меры карантина были приняты в Испании в середине прошлого месяца. С конца марта они были усилены до максимально строгих — в мае их рассчитывают ослабить. На пике эпидемии, в начале апреля, число ежедневных смертей от COVID-19 в этой стране приближалось к тысяче человек.