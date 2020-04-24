От рассвета до заката: жизнь лемуров и сурикатов

Придется подождать. И тем, кто любит наблюдать за поведением животных, и маленьким лемурам и сурикатам, которые, не прочь предстать перед публикой. Зоопарк в греческом городке Спата, расположенном недалеко от Афин, закрыт для посетителей из-за ограничительных мер в рамках борьбы с распространением коронавируса. Но именно весна, по словам специалистов, лучшее время для посещения зверинцев. Обычно в этот период можно увидеть только что появившихся на свет детенышей обитателей зоопарка. В прошлом месяце здесь родились пять кольцехвостых лемуров и четыре суриката.

Жан-Жак Лезер, основатель и владелец зоопарка: "Мы закрыты с 15 марта из-за пандемии. И нам приходится очень тяжело. Мы по-прежнему должны кормить наших животных. А это полторы - две тонны продовольствия ежедневно. При этом доходов нет. Мы бы очень хотели открыться. Надеемся, что это произойдет во вторую неделю мая".

В целом в Греции сохраняется тенденция к сдерживанию ежедневного роста инфицированных за сутки благодаря жестким ограничениям на выходы жителей из дома и перемещения по улицам. На следующей неделе правительство планирует объявить об ослаблении карантина. Разрешат ли пойти в зоопарк?