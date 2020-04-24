COVID-19: глобальное контрнаступление?

Попытки побороть COVID-19 в отдельно взятых странах пока идут с переменным успехом: число жертв пандемии по официальным данным приближается к двумстам тысячам человек. Но уже в начале мая бороться с болезнью начнут всем миром.

В формате видеоконференции на высшем уровне ВОЗ объявила о запуске международного проекта "Ускоритель ACT", цель которого — более быстрая разработка, производство и снабжение всех стран необходимыми средствами для профилактики, диагностики и лечения COVID-19.

В проекте принимают участие правительства, международные и гуманитарные организации, в том числе Фонд Билла и Мелинды Гейтс, а также коммерческие компании разных стран.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии, объявила: "Четвёртого мая мы дадим старт всемирному сбору пожертвований и объявим о предстоящих ключевых этапах этой глобальной кампании. Задача — через постоянное и непрерывное пополнение её ресурсов собрать 7.5 миллиардов евро для работы по предотвращению, диагностике и лечению болезни".

Участники этой глобальной кампании подчёркивают, что она призвана помочь всем странам мира, а не только наиболее развитым.

Речь не о вакцине для какой-то одной страны, одного региона или части света, а о недорогих, безопасных и эффективных вакцинах и лекарствах, доступ к которым будет у каждого. Антониу Гутерриш Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций

Антониу Гутерриш, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, сказал: "Мир нуждается в разработке, производстве и равном распределении безопасной и эффективной вакцины, средств для терапии и профилактики COVID-19. Речь не о вакцине для какой-то одной страны, одного региона или части света, а о недорогих, безопасных и эффективных вакцинах и лекарствах, доступ к которым будет у каждого".

Остаётся вопрос: смогут ли страны, чьи отношения не всегда ладятся, переступить через дипломатические разногласия ради общей цели — остановить пандемию?

По словам Эммануэля Макрона, президента Франции, "мы будем призывать все страны "большой семёрки" и "большой двадцатки" присоединиться к этой инициативе. Я надеюсь, что она сможет примирить Китай и Соединённые Штаты Америки, поскольку в борьбе против COVID-19 речь идёт об общечеловеческом благе, и о необходимости победы в этой войне никаких споров быть не может".

Битва за экономическое выживание может оказаться не менее масштабной. Международный валютный фонд и Всемирная торговая организация призвали государства ослабить торговые ограничения, чтобы помочь скорейшему перезапуску глобальной экономики.