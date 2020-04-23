Дональд Трамп: "Мы вышли на плато"

Цифра зараженных в США перевалила за 840 тысяч человек, от инфекции погибли 46,5 тысяч американцев, Белый дом, однако считает, что пик эпидемии пройден.

Мы сумели выйти на плато это колоссальный прогресс, но мы должны опасаться второй волны заболевания. Дональд Трамп президент США

С самого начала распространения коронавируса в США федеральные власти заявили, что ввод изоляционных мер относится к прерогативе губернаторов, и уже от них зависит, будут они действовать или нет.

Первыми карантин объявили Калифорния, затем Нью-Йорк и Флорида. Эти штаты - наиболее густонаселенные.

Американская экономика остановилась.

Миллионы оказались безработными. Конгресс проголосовал за меры по поддержке бизнеса, они обойдутся бюджету в несколько триллионов долларов.

Нарастают протесты тех, кто внезапно обнаружил себя без средств к существованию. Во многом поэтому их позиция диаметральна противоположна точке зрения главного инфекциониста США профессора Энтони Фаучи заявившего, что "будет ли новая вспышка эпидемии большой или маленькой, зависит от согласованного ответа с нашей стороны".

Профессор Энтони Фаучи считается одним из выдающихся ученых-вирусологов мира, едва ли не первым в рейтинге цитирования научных работ Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved. Alex Brandon

Как подчеркнули накануне в Белом доме, инструкции Вашингтона, что изоляционные меры следует снимать постепенно, и только в случае, если в течение 14 дней сохранится тенденция плато, были доведены до сведения местных властей.