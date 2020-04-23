Испания: дети смогут снова играть на улице

Показатели суточной смертности от COIVD-19 в Испании уже который день не превышают 500- В четверг скончались 440 больных, на 5 больше, чем накануне_ и общее число жертв пандемии в стране достигло 22157. Министр здравоохранения Сальвадор Илья сообщил, что с начала вспышки эпидемии в стране зарегистрировано более 213024 случаев заражения, за минувшие сутки к ним добавились ещё 4635. Вице-премьер Испании Пабло Иглесиас рассказал о новых условиях самоизоляции, вступающих в силу.

"Сначала я хочу обратиться к детям, - сказал он, - и сообщить им, что с этого воскресенья дети до 14 лет смогут выходить на прогулки и играть на улицах раз в день".

Дети смогут выносить на улицу свои игрушки, но их должны сопровождать взрослые. Не обязательно отец или мать, но детей с ними должно быть не более трёх.

Взрослые, которые уже вернулись на работу, столкнулись с задержками общественного транспорта - он пока не работает в полную силу. К тому же меры безопасности требуют, чтобы в салоне было лишь определённое число людей. Поэтому испанцев призывают по мере возможности использовать свой личный транспорт, в том числе велосипеды.

Новые данные получены и о распространении COIVD-19 в Испании: генетическое исследование, проведенное Университетом Карлоса III, выявило, что коронавирус проник на территорию страны гораздо раньше, чем считалось - уже в середине февраля.