Дача снова в тренде: россияне бегут из города

Россияне бегут из города. В условиях национального карантина в связи с распространением коронавируса тысячи жителей столицы увидели свое спасение в даче. За первые две недели изоляции спрос на аренду загородных домов в Подмосковье вырос в пять раз.

Наталья Сапига, учительница: " Я не могу сказать, что мы все где-то в безопасности себя чувствуем, но на 90 % я действительно чувствую себя здесь в полной безопасности. И людей здесь меньше и все, что нам рекомендуют, можем соблюдать".

Согласно данным ВЦИОМ, последние пять лет популярность дачного отдыха неизменно падала. В 2014 году загородная недвижимость была у 46% городских жителей России, в 2019-м — у 42%. Все больше людей не хотели менять кинотеатры на грядки, а в отпуск предпочитали отправиться за границу. Коронавирус меняет привычки.

"Наталья Банникова, биолог: "Я хочу, чтобы это побыстрее закончилось, но не потому, что хочу побыстрей вернуться, но хочу быть свободной в своих передвижениях. Меня гнетет ситуация, когда я должна спрашивать разрешения, чтобы куда-то поехать. Вот это мне не нравится".

Согласно официальной статистике, в настоящий момент коронавирусом заразились свыше 62 тысяч россиян. Умерли более 500 заболевших.