Ангела Меркель вновь отвергла идею выпуска коронабондов

В преддверии видеосаммита ЕС по коронавирусу канцлер Германии Ангела Меркель вновь отвергла идею выпуска в условиях пандемии специальных единых европейских облигаций - так называемых коронабондов), которые бы позволили государствам делать займы и повышать внешнюю задолженность на одинаковых условиях. Времени на это нет, объясняет свою позицию политик: "Даже если предположить, что время, политическая воля разделить долговое бремя — все это нашлось, тогда каждому национальному парламенту в ЕС, в том числе Бундестагу ФРГ, пришлось бы проводить отдельные голосования по реформе договорной базы Евросоюза, только после чего принятие закона о бюджете могло бы частично идти на европейском уровне, контролироваться ЕС.

Выпуск коронабондов - очень длительный и сложный процесс, который не способен нам помочь напрямую в нынешней ситуации. А сегодня важно найти быстрое решение, как можно скорее получить в наше распоряжение инструменты, которые бы смягчили последствия кризиса".

Вопрос выпуска единых ценных бумаг вновь столкнул "юг" и "север" Евросоюза. Идею поддерживают, наиболее пострадавшие к настоящему моменту от коронавируса Италия и Испания, а также Франция. Кроме Германии, против подобной формулы выступают Австрия, Нидерланды, Финляндия. По данным МВФ, экономика еврозоны упадет в 2020 году на 7,5%