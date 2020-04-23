Российские врачи: "Мы - на войне"

В России общее число зараженных коронавирусом превысило 62 тысячи человек, количество новых заболевших достигло почти 5 тысяч.

Большинство стационаров переоборудуется, чтобы принимать пациентов с COVID-19. Травматологический центр в Казани не исключение - там развернули инфекционный полевой госпиталь.

Врач-реаниматолог Рустем Камалеев говорит, что и тени сомнения на тему, работать или нет с инфекцией у него не было: "Было бы стыдно перед коллегами, как можно вообще в такой ситуации отказываться? Мы же команда, мы коллектив, мы продолжим работать вместе, сражаясь с этой бедой".

Единственная связь с близкими - телефон. Терапевт Карина Борисова справляется, как идут дела дома . Работа в красной зоне практически не оставляет времени ни на что, кроме сна и еды, говорит ее дочь.А еще девушка говорит, что очень скучает по своей маме.

Сама врач-терапевт Карина Борисова оценивает нынешнюю военно-полевую ситуацию так: "Самое сложное - это неведение, сколько это продолжится, хватит ли сил. Ну и беспокойство за близких, разумеется, присутствует".

А еще люди в белых халатах говорят, что идет битва с болезнью, и что жертвы есть и еще будут, но они также уверены, что победу в этой схватке одержат они, медики.