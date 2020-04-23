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Италия

"У каждого есть имя и крест"

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 Павел Барсуков
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"У каждого есть имя и крест"
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Десятки тел жертв коронавируса похоронены на кладбище в Милане: это те, кого не забрали родственники. 61 белый крест появился на специально отведённом участке городского кладбища Музокко.

Милан — столица Ломбардии, самого пострадавшего региона Италии. Раньше закон предписывал родственникам обратиться за телом в течение тридцати дней. Теперь, чтобы разгрузить больницы и морги, этот срок сокращён до пяти суток.

Роберта Кокко, заместитель мэра Милана:

"Это не массовое захоронение. Это кладбище тех, кто скончался, не увидев родных. У каждого из них есть собственное имя и крест, чтобы их можно было найти. Это не значит, что у них нет семьи. Это значит, что в течение пяти дней после смерти мы не смогли получить указания, как поступить с телом".

В Ломбардии от коронавируса уже скончались почти 13 тысяч человек. Участок кладбища, выделенный под такие захоронения, может вместить 600 тел. Власти выражают надежду, что не придётся использовать всё это пространство.

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