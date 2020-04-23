Венгерских больных отправляют по домам

Венгерские пациенты возвращаются домой. Больницы по всей стране освобождают места для заболевших коронавирусом. В соответствии с распоряжением министра здравоохранения, в медучреждениях должно появиться как минимум 40 тысяч пустых коек.

Лишенные присмотра врачей и доступа к медицинскому оборудованию пациенты с хроническими заболеваниями опасаются осложнений и даже смерти. Этой женщине 80. Она сорок лет проработала медсестрой, ухаживала за больными. Ее же саму отправили домой из реабилитационного центра Святого Яноша в Будапеште вскоре после того, как ей ампутировали ногу.

Йозефне Амбрози, бывшая медсестра: "Нам просто сказали, что нужно освободить место. Прямо сейчас. Я не понимаю почему. Здание до сих пор пустует. А я не могу пройти курс физиотерапии. Ведь у меня не все в порядке и со второй ногой. Если мне будет хуже, ее тоже ампутируют. Я им не позволю".

И эта история лишь одна из сотен, которые каждый день появляются в соцсетях. Еще одна пожилая женщина рассказывает, что сама передвигается на инвалидной коляске, но вынуждена ухаживать за мужем, вернувшимся из дома для умалишенных,

Чиновники же заявляют, что все не так плохо.

"50% больничных мест свободны. Согласно представленным докладам, главы администраций медучреждений отправляют домой не так много пациентов, как думают большинство граждан", - заявила Цецилия Мюллер, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Венгрии.

До мая правительство рассчитывает поставить в больницы до 8 тысяч аппаратов для вентиляции легких.

Золтан Шипошеджи, Euronews: "До сих пор решение не найдено. Жизнь отправленных домой пациентов может оказаться в опасности, если их родные продолжают жить обычной жизнью. Единственный шанс для них — нанять сиделку. Но большинство семей не могут себе этого позволить. А потому кому-то из родных придется самому заботиться о больном, а значит, велика опасность, что он или она потеряет жизненно необходимую на фоне распространения коронавируса работу".