В Германии судят бывших сотрудников сирийских спецслужб

В Германии проходит суд над бывшими сотрудниками сирийских спецслужб, которых обвиняют в пытках и убийствах представителей оппозиции. Процесс, открывшийся в четверг, называют уникальным и первым в истории.

Законы Германии позволяют преследовать за преступления против человечности, даже если они совершены на территории других стран и против граждан других государств.

Яспер Клинге, прокурор:

"Согласно нашей информации, обвиняемые были сотрудниками отдела 251 сирийской секретной службы. Этот отдел был частью машины пыток и убийств сирийского режима, предназначенной для подавления оппозиции. Гражданских лиц пытали систематически и самым жестоким образом".

Подсудимых считают причастными по меньшей мере к 58 убийствам и пыткам около 4000 человек — в 2011-2012 годах. Позже перешли на сторону оппозиции и оказались в Германии в рядах беженцев. Один из них, опасаясь преследования со стороны бывших коллег, сам рассказал о своей деятельности немецким правоохранителям.