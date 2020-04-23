Экономика ЕС получит поддержку

Лидеры стран-членов ЕС одобрили программу экстренной поддержки экономики на 540 млрд евро, но отложили принятие решения по созданию будущего долгосрочного фонда и поручили Еврокомиссии разработать его параметры. Они договорились также, что государства-члены ЕС должны повысить свои взносы в бюджет сообщества с 1,2% до 2% ВВП на ближайшие 2-3 года.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: "Сейчас важно вспомнить, что с учетом всех мер, уже принятых государствами ЕС и европейскими институтами, на стабилизацию нашей экономики направлено 3,3 триллиона евро. Теперь у нас есть время на интенсивную работу над новым бюджетом Евросоюза и программой восстановления экономики. Но мы, конечно, готовы рассмотреть связанные с этим возможные решения".

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что новая видеоконференция с обсуждением мер по преодолению кризиса может состоятся в начале мая. Он отметил, что у европейских лидеров есть разногласия по конкретным механизмам перезапуска экономики и решения финансовых проблем.

"Рынок ЕС — это единое целое, это единство. Сегодня пользу от единого рынка в нынешнем виде получают лишь некоторые государства и регионы, самые продуктивные в Европе, потому что они производят товары, которые могут продавать другим странам. Но если оставить на произвол судьбы одну часть Европы, то обрушится вся Европа", — сказал президент Франции.

В ходе конференции глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что снижение экономики стран зоны евро в результате пандемии может в текущем году составить беспрецедентные в истории ЕС 15%.

Объём долгосрочного фонда стимулирования экономики, по итогам предварительных обсуждений, может составить около 2 триллионов евро. Для этого предполагается использовать долгосрочный бюджет ЕС на 2021-2027 годы.