"Лучше к ним не подходить": иностранцы в Китае жалуются на рост ксенофобии

"Лучше не приближаться к иностранцам", - такую фразу несколько дней назад услышала испанка Ева от своей китайской свекрови. Девушка уже два года живет с мужем в Китае, и раньше ей никто никогда не говорил ничего подобного.

КНР постепенно приходит в себя после эпидемии, но говорить об окончательной победе над коронавирусом пока рано. И в то время, как в европейских странах каждый день выявляют по несколько тысяч новых случаев заражения, в Китае растет страх перед иностранцами. Похожая ситуация еще совсем недавно была на Западе, правда, там обходили стороной людей с азиатской внешностью.

Соседи боятся в лифт зайти с иностранцем

28 марта Китай закрыл въезд для иностранцев, в том числе для тех, у кого есть визы и вид на жительство. Такое решение власти КНР приняли из-за возросшего числа заражений среди приехавших из-за границы. При этом, по официальным данным, почти 90% таких заболевших - это не иностранцы, а граждане КНР, которые вернулись из-за рубежа. Правда, не все китайцы обратили внимание на это важное уточнение.

"Я знаю пару из Шанхая, которая наняла уборщицу. Когда другие клиенты этой женщины узнали, что она работает дома у иностранцев, они отказались от ее услуг. Есть соседи, которые уже давно друг с другом знакомы, а сейчас боятся даже войти в лифт с иностранцем", - рассказывает Ева.

По словам девушки, иногда соседи звонят в полицию и просят проверить живущих рядом иностранцев. "Приезжает наряд, смотрит документы и заодно проверяет состояние здоровье. В Китае в такой ситуации ты чувствуешь себя беспомощным".

Во многом рост ксенофобских настроений связан с публикациями в интернете. Недавно по китайским соцсетям разошлось видео с гражданином Нигерии, заразившимся коронавирусом. Он напал на медсестру, пытаясь сбежать из больницы в Гуанчжоу.

После этого многие СМИ писали о том, что представители африканских диаспор начали подвергаться дискриминации: их не пускали в общественные места, заставляли сидеть на карантине, даже если в последнее время они не были заграницей. Кого-то даже выселили из дома.

"У иностранцев всегда был более высокий статус"

Вице-президент китайской ассоциации в Испании Давэй Дин допускает, что иностранцы действительно могли столкнуться с расизмом в последнее время, но для китайского общества это отнюдь не норма.

"Наоборот, в Китае у иностранцев всегда был более высокий статус, и это злило граждан еще больше", - говорит Дин.

С этим мнением согласен и Юйтин Ли, координатор китайского направления в испанской компании в регионе Гуанчжоу.

"Иностранцам платят больше, даже если они делают ту же самую работу. Во многих университетах иностранцам предоставляют лучшее жилье, чем китайцам. У них выше стипендии. Китайское общество это очень беспокоит".

И Ли, и Дин полагают, что тут сработал некий "накопительный эффект": китайцев злили привилегии, которые получают иностранцы, а сейчас они еще и слышат по новостям, как иностранцы нападают на других людей и не подчиняются требованиям соблюдать карантин. Это и привело к росту ксенофобии и расизма.

Юйтин рассказал, что у него есть друзья, которых не пускали в рестораны и тренажерные залы просто потому, что они иностранцы.

"Иностранцев постоянно проверяют"

Камило Бургос живет в Пекине. С начала карантина он старается не выходить из дома без крайней необходимости. Он говорит, что в отношении себя он никакой дискриминации не почувствовал.

"Может быть, что-то такое есть, я этого не отрицаю. В стране с населением с 1,3 млрд человек, я полагаю, всегда будет происходить нечто подобное. Но стали ли такие случаи новой нормой жизни, я не знаю".

"Для Китая дискриминация - это редкое явление. Если возникает какое-то напряженное отношение к иностранцам, то это скорее связано с поступками некоторых людей, которые попали на видео и оказались в соцсетях. Вот, что может вызвать гнев", - говорит студент.

Карлос Мартинес с января живет в провинции Гуанчжоу. Он говорит, что с дискриминацией он не сталкивался, но признает, что люди начинают беспокоиться, когда он говорит, что приехал из Испании.

В Чуанчжоу принимается много мер предосторожности: "Иностранцев постоянно проверяют. Нас могут остановить в метро и спросить, как мы себя чувствуем и не ездили ли мы в Ухань в последние две недели. Некоторая напряженность есть, но единственное, чего люди добиваются таким образом, - это предотвращения второй волны эпидемии", - добавляет Мартинес.