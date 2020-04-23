COVID-19: новый метод лечения от итальянских медиков

В отличие от наиболее затронутой эпидемией коронавирусной инфекции итальянской Ломбардии, расположенной на севере Апеннин, в Кампании, что южнее, ситуация с заболеваемостью COVID-19 менее острая.

В Ломбардии умерли 12 тысяч человек, в Кампании - 300. В начала недели в области не было зарегистрировано ни одного летального исхода, который был связан с коронавирусом.

В Кампании врачи из-за небольшого уровня заболеваемости и меньших нагрузок имеют возможность искать эффективные способы противовирусной терапии.

Одно из средств, которые они рекомендуют - это тоцилизумаб, медикамент из категории иммуносупрессантов, применяемый для лечения ревматоидного артрита.

Клиническим протоколом, который был разработан профессором Паоло Ащьерто, заинтересовались медики во многих странах.

Мы в постоянном контакте с американскими коллегами, с врачами из стран ЕС, они хотят изучить наш опыт досконально, они хотят применить наш протокол. Им интересны наши решения, наш подход. Нам звонят постоянно со всего света. Паоло Ащьерто заведующий отделением иммунотерапии IRCCS "Pascale"

И хотя пик эпидемии, как предполагают власти, в Италии уже пройден, стационары нужны по-прежнему, тут в одном из крупнейших больничных комплексов Неаполя, было за считанные часы развернуто отделение интенсивной терапии, которое может одновременно принять свыше 70 пациентов, нуждающихся в реанимации.

Но этот стационар - не единственный .

Штабом в битве с коронавирусом стала инфекционная больница "Котуньо".

Персонал там был всегда обеспечен средствами индивидуальной защиты, поэтому в итоге инфицированными оказались лишь две медсестры.

Комментарий главного врача больницы "Котуньо" Маурицио Мауро: "Наша специализация - лечение инфекционных болезней, поэтому у нас всегда было в достаточном количестве соответствующее оборудование и экипировка для врачей. Мы успешно боролись с холерой, с предыдущей вспышкой атипичной пневмонии, у нас соблюдались необходимые меры предосторожности и до этой эпидемии".

Больница очень быстро приспособилась для приема пациентов с COVID-19; к имеющимся койкам были добавлены палаты для тех, кому уже не требуется реанимация, но все равно нужен постоянный уход.

Из Неаполя передает журналист Euronews Лука Паламарa: "Врачи больницы "Котуньо" доказали, что вполне возможно совместить и эффективную борьбу с COVID-19, и защитить персонал. В этом известном стационаре всегда лечили инфекционные заболевания, у сотрудников есть необходимые навыки, предохраняющие от заражения. Традиция врачевания здесь восходит к 10-му веку, когда в этих местах появилась первая медицинская школа".