COVID-19: новый метод лечения от итальянских медиков

В отличие от наиболее затронутой эпидемией коронавирусной инфекции итальянской Ломбардии, расположенной на севере Апеннин, в Кампании, что южнее, ситуация с заболеваемостью COVID-19 менее острая.
В Ломбардии умерли 12 тысяч человек, в Кампании - 300. В начала недели в области не было зарегистрировано ни одного летального исхода, который был связан с коронавирусом.
В Кампании врачи из-за небольшого уровня заболеваемости и меньших нагрузок имеют возможность искать эффективные способы противовирусной терапии.
Одно из средств, которые они рекомендуют - это тоцилизумаб, медикамент из категории иммуносупрессантов, применяемый для лечения ревматоидного артрита.
Клиническим протоколом, который был разработан профессором Паоло Ащьерто, заинтересовались медики во многих странах.
И хотя пик эпидемии, как предполагают власти, в Италии уже пройден, стационары нужны по-прежнему, тут в одном из крупнейших больничных комплексов Неаполя, было за считанные часы развернуто отделение интенсивной терапии, которое может одновременно принять свыше 70 пациентов, нуждающихся в реанимации.
Но этот стационар - не единственный .
Штабом в битве с коронавирусом стала инфекционная больница "Котуньо".
Персонал там был всегда обеспечен средствами индивидуальной защиты, поэтому в итоге инфицированными оказались лишь две медсестры.
Комментарий главного врача больницы "Котуньо" Маурицио Мауро: "Наша специализация - лечение инфекционных болезней, поэтому у нас всегда было в достаточном количестве соответствующее оборудование и экипировка для врачей. Мы успешно боролись с холерой, с предыдущей вспышкой атипичной пневмонии, у нас соблюдались необходимые меры предосторожности и до этой эпидемии".
Больница очень быстро приспособилась для приема пациентов с COVID-19; к имеющимся койкам были добавлены палаты для тех, кому уже не требуется реанимация, но все равно нужен постоянный уход.
Из Неаполя передает журналист Euronews Лука Паламарa: "Врачи больницы "Котуньо" доказали, что вполне возможно совместить и эффективную борьбу с COVID-19, и защитить персонал. В этом известном стационаре всегда лечили инфекционные заболевания, у сотрудников есть необходимые навыки, предохраняющие от заражения. Традиция врачевания здесь восходит к 10-му веку, когда в этих местах появилась первая медицинская школа".