День Земли на карантине

День Земли, который отмечается 22 апреля, стал поводом напомнить о себе для экоактивистов. Движения за борьбу против изменений климата долго не сходили с первых полос, но в последние месяцы полностью уступили место сводкам о коронавирусе.

Лидер активистов Грета Тунберг подчёркивает, что пандемия не отменила, а лишь отложила необходимость решать климатические проблемы.

Грета Тунберг, эко-активистка:

"Климатический кризис тоже влияет на нас, и это тоже явная угроза. Не такая непосредственная, как коронавирус, но климат не прекращает влиять на нашу жизнь, на жизнь в других частях света, и это влияние ощущается прямо сейчас".

В этом году Дню Земли исполняется полвека: в апреле 1970 года американские студенты вышли на манифестацию с требованием решительных мер по сбережению природы.

В 2009 году ООН провозгласило 22 апреля "Днём Матери-Земли".

Антониу Гутерриш, Генеральный Секретарь ООН:

"В Международный день Земли всё наше внимание уделено пандемии коронавируса — крупнейшему испытанию для человечества со времён Второй Мировой войны. Мы должны решительно защищать планету и от коронавируса, и от неисчезающей угрозы изменения климата. Сегодняшний кризис — беспрецедентный призыв пробудиться. Мы должны провести процесс восстановления так, чтобы получить возможность в будущем поступать правильно".

По данным европейской службы наблюдений за климатом "Коперник", из 12 самых жарких лет в Старом Свете 11 пришлись на начало XXI века.

При этом меры изоляции и прекращение массового движения транспорта — наземного и воздушного — привели к тому, что воздух во многих крупных городах и целых странах стал гораздо чище. Однако учёные предупреждают, что когда карантин будет снят, смог вернётся очень быстро.