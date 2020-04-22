Первые клинические испытания вакцины стартуют в Британии

В этот четверг в Соединенном Королевстве начинаются клинические испытания вакцины, которая, как предполагается, может защитить от заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом на брифинге сообщил глава минздрава страны.

Группе ученых из Оксфорда я сегодня же переведу 20 миллионов фунтов стерлингов, добровольцам, участвующим в испытаниях, будет сделана прививка препаратом, который в этом университете разработан, серия тестов начнется в четверг. Мэтт Хэнкок министр здравоохранения Великобритании

Известно, что вакцину разрабатывали не только в Оксфорде, но и в Имперском колледже Лондона.

Правительство намерено выделить этим специалистам в общей сложности почти 43 миллиона фунтов стерлингов.

Это пока не надежда на избавление. Мы еще не знаем, будет ли вакцина эффективна в борьбе с этой инфекцией. Мы должны получить ответ на 2 главных вопроса: насколько средство безопасно, чтобы им прививать, и, во-вторых, какими побочными эффектами может или будет сопровождаться введение препарата. Эндрю Поллард профессор Оксфордского университета

Еще один метод борьбы с распространением эпидемии - максимально широкое использование тестов на вирусоносительство.

Третий способ защититься от заражения - ношение маски на улицах, в государственных учреждениях, офисе.

Муниципалитет Берлина объявил, что маска станет обязательным аксессуаром для всех пассажиров всех видов общественного транспорта немецкой столицы.

Италия, бывшая на протяжении нескольких недель главным очагом заражения в ЕС, очень постепенно смягчает изоляционные меры, карантин в итоге помог снизить число как госпитализаций, так и цифру летальных исходов.

Основные культурые события в европейских странах уже отменены или перенесены, самое знаменитое испанское энсьерро, проводящееся в Памплоне, было накануне добавлено к этому длинному списку.