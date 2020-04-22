В ФРГ разрешены клинические испытания вакцины от коронавируса

Разработать вакцину от коронавируса пытаются во многих странах. Этим занимаются ученые ведущих мировых исследовательских центров. В Германии компания Biontech из Майнца уже получила разрешение на проведение клинических испытаний на людях-добровольцах. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан настроен оптимистично:

"Мы выходим на первые проверки вакцины в Германии. Испытания одобрил Институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха. Препарат с начала протестируют на 200 добровольцах в возрасте от 18-ти до 55-ти лет. Это хороший сигнал, говорящий о том, что разработка вакцины в нашей стране продвинулась настолько, что мы можем приступить к испытаниям. В то же время стоит отметить, что это займет месяцы".

Уже на этой неделе к испытаниям вакцины от коронавируса на добровольцах приступит и команда исследователей оксфордского университета. Об этом сообщил глава минздрава Соединенного Королевства. Мэтт Хэнкок. На эти цели 20 миллионов фунтов стерлингов.