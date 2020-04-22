Посторонним въезд запрещен: США временно запрещают иммиграцию

Президентский указ о приостановке на 60 дней легальной иммиграции в Соединенные Штаты будет подписан в среду, 22 апреля.

Об этом сообщил на брифинге сам Дональд Трамп, он также объяснил причины этого шага.

Миллионы американцев потеряли работу из-за карантина в связи с эпидемией, они пожертвовали своим благополучием, чтобы спасти жизни соотечественников. Мы перед ними в долгу, они должны найти работу и вернуться к нормальной жизни. Дональд Трамп президент США

Известно, что для некоторых категорий возможных иммигрантов будут сделаны исключения, запрет не коснется сезонных рабочих, медиков и программистов - об этом сообщает The Assosiated Press со ссылкой на неназванного чиновника из окружения Трампа.

На Капитолийском холме тем временем законодатели из верхней палаты Конгресса одобрили второй пакет помощи - в него включены финансовая поддержка малого и среднего бизнеса, а также дополнительные субвенции системе здравоохранения, общий объем ассигнований составит полтриллиона долларов.

В США зафиксированы более восьмисот двадцати трех тысяч случаев заражения коронавирусом.

От инфекции погибли почти 45 тысяч американцев.

Врачи полагают, что замедление эпидемии стало возможным благодаря карантинным мерам, но, несмотря на цифры, представленные университетом Джонса Хопкинса, в ряде штатов против изоляции организованы манифестации, их участники требуют возвращения к прежней жизни.