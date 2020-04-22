В Москве началась автоматизированная проверка пропусков

В Москве со среды началась автоматизированная проверка цифровых пропусков у автомобилистов. Камеры наблюдения фиксируют номер машины, а система выясняет, оформил ли владелец авто электронный пропуск и действует ли он.

В мэрии российской столицы сообщили, что около 250 тысяч автомобилистов пока не внесли машину в свой пропуск. Из них более 5,6 тысяч были замечены на дорогах в среду утром.

Кроме того, городские власти заявили, что полиция уже задержала 15 автомобилистов с симптомами коронавирусной инфекции, а также контактировавших с ними людей.

Система автоматической проверки заработала и на общественном транспорте. Для поездки москвичам тоже придётся привязать свою транспортную карту к пропуску: продажа билетов на одну поездку приостановлена.

Пропускной режим на транспорте был введён в Москве неделю назад, но первое время полицейские проверяли документы вручную, что привело к огромным пробкам как на дорогах, так и в метро.