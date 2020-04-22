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В России начались лесные пожары

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 Ирина Шелудкова
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В России начались лесные пожары
Авторское право  RTR
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В России отмечается раннее наступление пожароопасного периода, в 67 субъектах РФ он уже открыт. Режим ЧС действует на всей территории Забайкальского края и в Туапсинском муниципальном районе Краснодарского края

Сотрудники лесопожарных служб в регионах РФ за прошедшие сутки потушили возгорания на общей площади около 6,5 тысяч гектаров , а днем ранее — 42 тысячи гектаров.

По итогам проверок Рослесхоза 15 регионов страны признаны ограниченно готовыми к прохождению пожароопасного периода. Генпрокуратура РФ поручила региональным структурам проверить данные СМИ о поджогах сухой травы и лесов, в том числе в целях сокрытия незаконных рубок.

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