Маски вместо парапланов

С начала вспышки пандемии, вопрос нехватки масок во многих регионах стоял особенно остро. Французы также задавались вопросом о том, почему в их благополучной стране это средство защиты достать стало чрезвычайно трудно? Власти сообщали о крупных поставках, ожидаемых из Азии. Через месяц карантина вопросы остались, но на них стали находиться и другие ответы.

В городке Сесьё между Лионом и Шамбери французский производитель технических тканей для авто и авиа индсутрии Porcher Industies теперь выпускает маски. И не простые, а многоразового использования, в соответствии со всеми санитарными нормами, принятыми во Франции.

Жан-Марк Сенекот, директор по исследованиям и разработкам Porcher Industies, говорит:

"Каждый раз после стирки мы проверяем эту ткань, чтобы убедиться, что она фильтрует по-прежнему эффективно. И эти стандарты можно было бы использовать в Европе - я знаю, что уже ведутся дискуссии с другими странами".

Всего месяц назад в этой компании ничего не знали о масках и специализировались на материалах для парапланов и салонов самолётов. Чтобы ответить на вызов, нужно было реорганизовать производство и докупить новые станки.

"Мы заказали новое оборудование, чтобы пополнить уже имеющееся, - рассказывает гендиректор Porcher Industries Андре Гентон. - Мы наладили поставки сырья, которое мы раньше не получали. Некоторым сотрудникам также пришлось пройти подготовку, обучиться новой профессии или новому способу производства. Мы сказали, что придётся стать поливалентными, а наши сотрудники пошли на это и очень быстро стали оперативны".

Гийом Пети, Euronews:

"В результате производство масок увеличилось со 100 тыс в неделю до 1 млн в неделю, и в ближайшее время компания рассчитывает продавать эти маски другим европейским странам".

Массовое безостановочное производство выгодно и самой компании, и государству - 70% сотрудников продолжают приходить на работу, вместо того, чтобы воспользоваться пособием по частичной безработице.

"Приятно чувствовать, что мы приносим пользу больше, чем обычно, - говорит ткачиха Вирджиния Велла. - К тому же многие сейчас безработны или частично заняты, а мы работаем, и сознание того, что мы делаем маски, которые сейчас так нужны, придаёт дополнительный стимул".

В общей сложности 7 компаний региона Овернь-Рона-Альпы прилагают все усилия, чтобы выполнить заказ местных властей, призванный обеспечить масками 8 млн жителей. Будет ли эта смена профиля лишь временной мерой, продиктованной чрезвычайной ситуацией, или она закрепится в дальнейшем, покажет время.