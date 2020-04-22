Юбилей Ленина: цветы, флаги и маски

Коммунисты отметили 150-летний юбилей Владимира Ленина. В Москве члены КПРФ и левых организаций возложили венки к мавзолею на Красной площади. Участники церемонии, заверили в пресс-службе партии, соблюдали санитарно-эпидемиологические нормы. Масштабные мероприятия коммунисты решили перенести на осень. Лидер компартии Геннадий Зюганов говорил о роли Ленина и критиковал власть:

"При нем были созданы лучшие институты, которые сегодня нам помогают бороться со всеми болезнями. Страна одолела и чуму, и холеру в Москве одной. А тут никак масок за три месяца нашить не могут".

О Ленине написано огромное множество исторических трудов. Его личность по сей день вызывает споры.

Константин Морозов, историк: "С одной стороны, Ленина можно воспринимать как революционера, который пытался свергнуть царистский абсолютизм. С другой стороны, Ленин как создатель тоталитарной советской матрицы, которая фактически создала режим, попирающий человеческие свободы, политические свободы, унижающий личность".

Ульянов-Ленин - талантливый гимназист, революционер, теоретик марксизма и вождь мирового пролетариата. В 1917-ом он возглавил вооруженный переворот в Петрограде, который привел к свержению Временного правительства и захвату власти большевиками.