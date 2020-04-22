Вкус свободы после смягчения карантина

Жители ряда стран Европы могут ощутить вкус свободы. В Германии открыты небольшие магазины, книжные лавки, автосалоны, библиотеки и архивы при университетах. В среду власти всех регионов страны ввели обязательное ношение защитных масок и продлили до 3 мая ограничения на социальные контакты

Знаменитый парк Тиволи в Копенгагене принимает маленьких гостей. В Дании детские сады и школы открылись 15 апреля. В столице заработали только 35% учреждений, т. к. чтобы адаптироваться к санитарным нормам, нужно время.

"Мы отправили парк группу из 12 воспитанников детского сад , расположенного в районе Вартов, Они здесь проводят свой день, играют, отдыхают. Дети получают обеды в специальных упаковках, а в конце дня родители придут за ними, будут ждать у ворот парка", —рассказывает воспитательница Анне Йенсен.

В Словакии клиентов ждут торговые точки площадью менее 300 кв.м., включая небольшие рынки. В стране принят план по смягчению карантина в четыре этапа, через две недели власти проведут оценку ситуации. Но для пожилых людей время покупок ограничено с 9 до 11 утра.

Новая Каледония стала первой заморской территорией Франции, где ослаблен режим карантина, здесь зарегистрировано всего 18 случаев коронавирусной инфекции. В среду дети смогли вернутся в школы в Нумеа и в населенных пунктах на юге. Открыт ступ в парки и на пляжи. Больше не требуется заполнять объяснительную для выхода из дома.