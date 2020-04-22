ВОЗ: коронавирус с нами надолго

Число зарегистрированных заражений коронавирусом в мире превысило 2 миллиона 600 тысяч человек. На фоне постепенной отмены карантинных мер уже в целом ряде стран, Всемирная Организация Здравоохранения вновь выступает с предупреждением не поддаваться необоснованному оптимизму:

Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ:

"Поймите правильно, нам предстоит ещё долгий путь. Вирус останется с нами ещё длительное время. Несомненно, что меры изоляции во многих странах помогли подавить распространение вируса. Но он остаётся чрезвычайно опасным. Это значит, что эпидемия может легко вспыхнуть вновь".

Минздрав Великобритании в среду подтвердил, что страна — одной из последних в Западной Европе — достигла пика эпидемии. Первые свидетельства этого появились ещё две недели назад. Теперь показатели в целом стабилизировались — на уровне 4-5 тысяч новых случаев в сутки. Число зарегистрированных летальных исходов превышает 17 тысяч.

При этом "Файненшл Таймс" в среду сообщает, что реальное числе может оказаться в несколько раз больше. Журналисты изучили статистику общей смертности, вне зависимости от причин, и выявили значительное превышение средних показателей в марте и апреле.

В Италии же с осторожностью, но всё увереннее говорят об улучшении ситуации. В среду зарегистрировано рекордное число излечившихся за сутки — 2943 человека. Непрерывно снижается и число пациентов в отделениях интенсивной терапии.

Во Франции на этом фоне вновь заговорили о необходимости ношения масок: надевать защиту при каждом выходе из дома французов призвала Медицинская академия.

Однако сейчас купить эти средства в аптеках практически невозможно, поскольку все они зарезервированы для нужд медиков.

Президент Франции не исключил возможности ввести обязательное ношение после 11 мая, когда истечёт очередной карантинный срок и в стране развернётся производство масок для населения.