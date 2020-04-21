Банкротство авиакомпании Virgin Australia

Авиакомпания Virgin Australia — второй по величине авиаперевозчик Австралии — объявила о добровольном переходе во внешнее управление из-за банкротства на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Virgin Australia занимает примерно треть рынка авиаперевозок в стране. Ранее правительство Австралии отказало компании в оказании финансовой помощи.

"Австралия нуждается в существовании двух конкурентоспособных авиалиний, чтобы экономика страны развивалась, — говорит стюардесса Virgin Australia Кара. — Я обращаюсь к нашим клиентам, ради которых мы каждый день приходим на работу: подумайте и спросите себя — как будет выглядеть для вас монополия в австралийском небе?"

Virgin Australia переходит в управление международной компании Deloitte ("Делойт"), которая займется рекапитализацией огромного долга авиаперевозчика.

С 10 апреля из-за падения спроса авиаперевозчик прекратил выполнение всех рейсов, кроме ежедневного перелета из Сиднея в Мельбурн и обратно.