Испания: 430 смертей от коронавируса за 24 часа

В Испании за сутки из-за последствий коронавирусной инфекции скончались 430 человек. Ожидаемый небольшой рост смертности связан с учетом данных после выходных. За 24 часа число инфицированных выросло на 3 968 — в стране проводят больше тестов.

Испания — одно из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии. С начала распространения инфекции в королевстве было выявлено более 200 тысяч случаев заражения коронавирусом, 21 282 пациента умерли.

Во вторник Совет министров Испании обсуждает введение мер по смягчению карантина для детей — со следующего понедельника они смогут выходить на улицу. В среду Конгресс депутатов страны должен одобрить действие режима повышенной готовности до 9 мая включительно.

Между тем мэрия Памплоны объявила, что в этом году в июле не состоится знаменитый фестиваль с забегом быков "Сан-Фермин".