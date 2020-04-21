Школы ждут учеников

Школьники Франции вернутся к занятиям в три этапа после 11 мая. Сначала ждут самых маленьких —откроются детские сады, подготовительные классы и начальные школы. 18 мая уроки возобновятся в колледжах и лицеях. А к 25 мая занятия в обычном режиме начнутся для всех.

О подробностях рассказал министр образования Франции Жан-Мишель Бланке. По его словам, прежде всего необходимо объединить учеников в небольшие группы.

"Во-первых, мы должны определиться с однозначными мерами безопасности, а группы учащихся должны быть небольшими, число может варьироваться для начальных и средних школ, но это могут быть группы в 15 человек", — уточнил министр.

В Норвегии детские сады открылись в понедельник, но многие родители решили, что в настоящее время детям лучше оставаться дома, несмотря на заявления правительства о том, что эпидемию удалось взять под контроль. 27 апреля занятия возобновятся в начальных школах.

А в Дании первый этап смягчения карантинных мер начался 15 апреля: открылись детские сады , ученики младших классов вернулись в школы. Но колледжи и лицеи в стране закрыты до 10 мая.