“Если я бесплатно раздаю маски, у меня сердце прыгает от радости”

Кто-то на свои деньги шьет маски и бесплатно раздает их малоимущим, кто-то развозит еду пожилым людям, а кто-то берет к себе животных, чьи хозяева оказались в больнице. Герои этой статьи решили, что карантин - самое время проявить свои лучшие качества и помочь ближнему.

"Если бы я продавала маски за деньги, я бы ничего не чувствовала"

У жительницы небольшого татарского городка Мамадыша Алевтины Башковой 14 детей, большинство из которых - приемные. И Алевтина, и ее муж сами выросли в многодетных семьях, а потому они не понаслышке знают, что такое нужда.

В начале эпидемии женщина попыталась найти маски в аптеках, но ни в Мамадыше, ни в Казани, ни в Набережных Челнах их не было, и тогда она решила пойти в ближайший к дому магазин тканей. Купила несколько метров материала, больше 20 метров резинок, и вместе с дочкой Снежаной, ученицей 9 класса, и сыном Русланом, который учится в 8 классе, села за шитье масок.

За несколько недель они изготовили около 150 масок, раздали почти 100.

Из личного архива семьи Башковых

Башковы стараются даже следовать моде: поначалу они делали только белые маски, но потом, чтобы угодить молодежи, стали шить черные. Позже в коллекции появились маски и многих других расцветок.

“Мы стараемся дарить маски малоимущим, многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями. Если бы я продавала их, я бы ничего не чувствовала. Когда я их раздаю бесплатно, у меня сердце прыгает от радости”, - говорит Алевтина.

Как-то раз ей позвонила знакомая и попросила маски для себя и своих соседей. Маски Алевтина, конечно, дала, но с условием, чтобы знакомая не взяла с соседей ни копейки.

Из личного архива семьи Башковых

“Однажды я пошла в магазин за продуктами и встретила одну женщину. Я знаю, что и у нее самой, и у ее мамы, и у сестры проблемы со здоровьем. Но как назло в тот день я не взяла пакет с масками”. Теперь каждый раз, когда удается выйти в магазин (в Мамадыше также действует карантин), Алевтина берет с собой пакет с масками.

В основном шитьем занимается дочка, но в последние две недели из-за учебы и других хлопот по дому времени на маски почти не остается. Семья Башковых надеется, что с наступлением майских праздников, когда уроков не будет, они снова смогут вернуться за швейную машинку, чтобы "творить добро".

“Одна бабушка сказала мне, что не отпустит меня, пока я не возьму пакет сушеных яблок”

Москвичка Алена Воронкова несколько раз в неделю развозит еду и лекарства пожилым людям. Девушка стала участницей всероссийской акции #мывместе.

“Пока все сидят дома и паникуют, я поняла, что хочу провести это время с пользой не только для себя, но и для общества в целом. Увидела объявление о поиске добровольцев, которые помогают пожилым людям, и поняла, что это как раз и может быть той самой пользой”, - говорит Алена.

Сначала девушка развесила листовки у себя в подъезде, но никто из соседей к ней за помощью не обратился, и тогда Алена решила связаться с волонтерской организацией.

“Как ни странно, добровольцев очень много, и бывает так, что приезжаешь в штаб, а тебе говорят: “Все разобрали”. Я в среднем стараюсь брать две-три заявки два-три раза в неделю”. На волонтерскую работу у Алены уходит шесть-семь часов в неделю.

“Все бабушки и дедушки очень милые, доброжелательные. Иногда хотят денег сверху накинуть или шоколадки вручить. Одна бабушка сказала мне, что не отпустит меня, пока я не возьму пакет сушеных яблок. Потом я еще неделю пила компот из этих сушеных яблок”, - говорит Алена.

“Стационар клиники - это безумный стресс для животных”

А что делать владельцам домашних животных, которые из-за карантина не могут выйти на улицу? Или тем, кто попал в больницу с коронавирусом и кому не с кем оставить любимого питомца? Помочь животным и их хозяевам решила команда Zoo Station.

Добровольцы берут зверей на передержку, приезжают, чтобы покормить их, если животное осталось дома одно, выгуливают.

Волонтеры, конечно, стараются соблюдать все меры предосторожности, поэтому с хозяевами животных они не видятся.

“Владелец животного, надев маску и перчатки, привязывает питомца к ручке двери со стороны подъезда, сам уходит в квартиру. После этого поднимается волонтер в перчатках и маске, забирает собаку, гуляет с ней и потом точно так же возвращает”, - объясняет основатель команды помощи Екатерина Посысаева.

Каждый день волонтеры Zoo Station получают по три-четыре заявки. Сейчас на их попечении около 20-25 животных, в основном, кошки и собаки, но есть даже черепаха.

Поначалу планировалось, что животных будут размещать в ветеринарной клинике, но вскоре кураторам Zoo Station начали приходить предложения о помощи от простых людей.

“Мы подумали, что гораздо лучше размещать животных в квартире, чем в стационаре клиники, потому что для зверей это безумный стресс: они и клиники-то боятся, а тут еще и хозяина рядом нет, и сидеть надо в клетке”, - говорит Посысаева.

Но даже после того, как собаки или кошки временно попадают в новые дома, за ними продолжают присматривать волонтеры: раз в несколько дней они звонят добровольцам, взявшим питомца, чтобы убедиться, что с животным все в порядке.