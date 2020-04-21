Беспорядки и аресты в Париже и пригородах

Девять человек были задержаны этой ночью в парижском пригороде Вильнев-ля-Гаренн после серии беспорядков, которые начались еще в минувшие выходные.

Поводом к этом послужила травма байкера, сообщается, что дверь полицейской машины была открыта намеренно, чтобы тот в нее врезался. Он вылетел из седла мотоцикла и сломал ногу.

Пролить свет на обстоятельства случившегося должно внутреннее расследование.

С самого начала действия карантинных мер правоохранители выражали опасения, что, как их называют во Франции, социально незащищенные районы могут стать ареной волнений. Там живут скученно и высок уровень безработицы.

Есть сообщения, что назначенные властями посредники вступили с протестующими в диалог.