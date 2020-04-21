Без Октоберфеста и без Сан-Фермина

Октоберфест в этом году не состоится: впервые за последние 70 лет знаменитый фестиваль пива в Баварии отменен из-за угрозы распространения коронавируса. Такое решение приняли власти федеральной земли и города Мюнхена.
Обер-бургомистр Дитер Райтер отметил, что это будет иметь тяжёлые последствия экономики города - фестиваль ежегодно дает в бюджет Мюнхена более 1 млрд евро. Но во время мероприятия, в котором принимаются участие миллионы людей, постоянно соблюдать все рекомендованные для профилактики заражения коронавирусом меры будет крайне сложно.
После долгих дискуссий и совещаний премьер-министр баварского земельного правительства Маркус Зёдер заявил:
_"Мы пришли к выводу, что риск слишком велик. Вот почему мы совместно решили... В принципе, решение должен был принимать муниципалитет Мюнхена, так что мы советовались с городскими властями, и в итоге все согласились Октоберфест в этом году не проводить. Это очень печально и больно, но, как и для многих других мероприятий, это не обычный год, так что да, на этот раз мы останемся без Октоберфеста".
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Останется в этом году без традиционного ежегодного забега быков и испанская Памплона. Мэрия города сообщила во вторник, что Фестиваль Сан-Фермин, который должен был проходить с 6 по 14 июля, отменён из-за пандемии.
За всю свою 800-летнюю историю праздник в честь покровителя автономного сообщества Наварра святого Фермина отменялся в прошлом всего 4 раза.