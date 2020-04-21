Налетай, подешевело: США пополняют нефтяные стратегические резервы

США намерены воспользоваться нынешней конъюнктурой на рынке нефти, где цены упали до исторического минимума, чтобы пополнить свои запасы, в настоящий момент американские резервуары заполнены этим сырьем в среднем на три четверти.

Трамп подтвердил намерение американского министерства энергетики, о котором стало известно ранее, купить дополнительно свыше 75 миллионов баррелей сырой нефти.

Мы в настоящий момент пополняем наши стратегические нефтяные запасы, мы предполагаем, что хранилища смогу принять еще не менее 75 мллн баррелей сырой нефти. Они будут заполнены под завязку. Дональд Трамп президент США

Это обойдется казне приблизительно в $3 млрд.

Пандемия существенно уменьшила спрос на энергоносители вначале прежде всего в Китае, а затем, по мере продвижения коронавирусной инфекции на запад, и в Европе.

По мнению Джима Бёркхарда, биржевого аналитика из ISH Markit, "спроса на топливо нет, там коллапс. Людям требуется меньше бензина или дизеля, они меньше пользуются автомобилем. Упало и число грузовых перевозок. Предложение в этом сегменте рынка существенно превышает спрос, а если эти ресурсы не используются сейчас, то они отправляются в резервуары хранилищ. Но их объем тоже конечен и может быть довольно быстро исчерпан".

Московская биржа в коммюнике, выпущенном в ночь на вторник, заявила, что приостанавливает 21 апреля торги ближайшими фьючерсами на нефть WTI на половину дня.