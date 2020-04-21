Налетай, подешевело: США пополняют нефтяные стратегические резервы

США намерены воспользоваться нынешней конъюнктурой на рынке нефти, где цены упали до исторического минимума, чтобы пополнить свои запасы, в настоящий момент американские резервуары заполнены этим сырьем в среднем на три четверти.
Трамп подтвердил намерение американского министерства энергетики, о котором стало известно ранее, купить дополнительно свыше 75 миллионов баррелей сырой нефти.
Это обойдется казне приблизительно в $3 млрд.
Пандемия существенно уменьшила спрос на энергоносители вначале прежде всего в Китае, а затем, по мере продвижения коронавирусной инфекции на запад, и в Европе.
По мнению Джима Бёркхарда, биржевого аналитика из ISH Markit, "спроса на топливо нет, там коллапс. Людям требуется меньше бензина или дизеля, они меньше пользуются автомобилем. Упало и число грузовых перевозок. Предложение в этом сегменте рынка существенно превышает спрос, а если эти ресурсы не используются сейчас, то они отправляются в резервуары хранилищ. Но их объем тоже конечен и может быть довольно быстро исчерпан".
Московская биржа в коммюнике, выпущенном в ночь на вторник, заявила, что приостанавливает 21 апреля торги ближайшими фьючерсами на нефть WTI на половину дня.