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Северная Корея

Все ли в порядке с Ким Чен Ыном?

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 Глеб Шатуновский
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South Korea North Korea Kim
South Korea North Korea Kim   -   Авторское право  Lee Jin-man/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Найти руководителя Кима. Соединенные Штаты изучают разведданые о возможном резком ухудшении состояния здоровья председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына после перенесенной им операции на сердце. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в американской администрации.

Согласно этим данным, последний раз Ким появлялся на публике 11 апреля и с тех пор пропустил несколько важных мероприятий, включая, впервые за многие годы, празднование годовщины дня рождения Ким Ир Сена в Кымсуанском дворце Солнца.

Между тем в Южной Корее отметили, что не наблюдают в КНДР признаков необычной активности, которые могли бы свидетельствовать о проблемах со здоровьем первого лица государства.

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