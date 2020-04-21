Все ли в порядке с Ким Чен Ыном?

Найти руководителя Кима. Соединенные Штаты изучают разведданые о возможном резком ухудшении состояния здоровья председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына после перенесенной им операции на сердце. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в американской администрации.

Согласно этим данным, последний раз Ким появлялся на публике 11 апреля и с тех пор пропустил несколько важных мероприятий, включая, впервые за многие годы, празднование годовщины дня рождения Ким Ир Сена в Кымсуанском дворце Солнца.

Между тем в Южной Корее отметили, что не наблюдают в КНДР признаков необычной активности, которые могли бы свидетельствовать о проблемах со здоровьем первого лица государства.