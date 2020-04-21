ВОЗ: "Нужно держать распространение вируса под контролем"

С момента начала пандемии COVID-19 в Евросоюзе, страны которого, в частности, Италия, а за ней - Испания и Франция - стали основными очагами распространения коронавирусной инфекции на континенте, погибли свыше ста трех с половиной тысяч человек.

Однако указывается, что за 16 дней недели, когда в этих государствах уже действовал карантин, число летальных исходов в европейских странах уменьшилось кратно - с 5 181 , зарегистрированных 4-го апреля, до 2 683 - две недели спустя.

В трех самых зараженных странах идут вниз цифры и новых заболевших.

Власти этих стран, оценивая статистику с осторожным оптимизмом, тем не менее, подчеркивают, что быстрого возвращения в прежней жизни не будет, если вообще такое возвращение можно рассматривать.

Во Всемирной организации здравоохранения эти оценки разделяют.

Сведение на нет количества зараженных в данный момент не будет означать окончания эпидемии, по-прежнему усилия потребуются как от людей, так и от наций, как от властей, так и от медиков, приоритет - держать распространение вируса под контролем. Тедрос Адханом Гебрейесус Генеральный директор ВОЗ

В ЕС первыми начинают постепенное снятие карантинных мер Германия и Австрия.

Берлин и Вена очень постепенно начинают заводить мотор экономики, давая возможность работать мелкому и среднему бизнесу.

В Норвегии открываются учреждения для маленьких детей, а в Дании - парикмахерские.

Франция и Британия остаются пока в карантине.

Хотя в Париже говорят, что страна должна постепенно открыться с 11-го мая, пока власти не представили дорожную карту того, как именно это произойдет.

В Соединенном Королевстве изоляция продолжит действовать еще несколько недель.