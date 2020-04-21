Парижские бистро под угрозой исчезновения

Франция, одно из самых популярных туристических направлений в мире, готовится к многомиллиардным убыткам: отели и рестораны не смогут открыть свои двери по меньшей мере до середины июня.

Особенно тяжёлая ситуация сложилась в столице Париже. Французские шеф-повара написали президенту Эммануэлю Макрону письмо, в котором говорится, что над традиционными французскими бистро нависла реальная угроза исчезновения.

Николя Хааг, владелец бистро:

"Если нет прибыли, то бизнес бесполезен, и поэтому те, кто побольше, могут скупить заведения, у которых нет денег. Я надеюсь, что Париж не превратиться в итоге просто в большую сеть ресторанов, таких как McDonald's или KFC, и что все существующие в настоящее время наши бистро выживут".

В том же квартале прошлого года гостинично-ресторанный бизнес во Франции принёс 8,1 млрд евро прибыли; в нём заняты 1,4 млн человек, но сейчас добрая половина из них может потерять работу. Экономике Италии этот сектор приносит 85 млрд евро в год и обеспечивает работой 1,2 млн человек, в Испании - 124 млрд евро и более 1,7 млн работников.

Туризм -важная часть ВВП Испании и Португалии. В Испании доходы от него составляют более 6% процентов общегодовых. Но сейчас многим компаниям, чья деятельность связана с туризмом, грозит банкротство: огромные убытки, которые они понесли во время пасхальных каникул, ничто по сравнению с тем, что их ждёт из-за сворачивания деятельности в летний сезон. Ведь до сих пор неясно, где и с какого времени можно будет принимать туристов, и когда откроются границы.