ЕС: спасти экономику

"Европа должна ввести в действие план восстановления экономики и следовать ему с тем, чтобы все государства ЕС остались на плаву". Об этом в интервью Euronews заявила глава внешнеполитического ведомства Испании Аранча Гонсалес Лайяа. Но до сих пор между странами Евросоюза есть разногласия по источникам финансирования программы предоставления помощи бизнесу и срокам ее действия. В преддверии онлайн саммита ЕС глава Европейского Совета Шарль Мишель направил лидерам стран сообщества письмо. Он указал, что программа спасения объемом 540 миллиардов евро должна действовать уже с первого июня.

"Очень важно, чтобы мы открыто обсуждали все вопросы и продвигались вперед к достижению прогресса". - отметил политик.

Аранча Гонсалес Лайя, глава МИД Испании: "Что касается нынешнего кризиса... Либо мы все потонем, либо все останемся на плаву. Разумеется, Испания хочет, чтобы каждый удержался. Именно поэтому мы должны сделать то, что желала бы сделать каждая европейская страна - достичь общеевропейского консенсуса. Необходимы инициативы, достойные доверия предложения, на основе действующих механизмов. Это - амбициозный план, потому что впереди нас ждет трудоемкий процесс восстановления экономики".

Многомиллиардный пакет помощи министры финансов стран Евросоюза одобрили 9 апреля. Эти инициативы, считают обозреватели, с высокой долей вероятности должны быть согласованы на саммите ЕС 23 апреля.