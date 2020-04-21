Коронавирус в Европе: в ФРГ - маски, во Франции - канкан

В Италии от коронавируса скончались еще 534 человека, общее число жертв эпидемии - 24648. Такие данные распространил во вторник Департамент гражданской защиты. Как отмечается в сообщении, за минувшие сутки зарегистрировано рекордное число излечившихся - 2 723 человека, а также самое низкое число пациентов с коронавирусом в отделениях интенсивной терапии - 2 471. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 183 957, а 2 729 человек больше, чем в понедельник.

В Германии власти десяти из 16-ти федеральных земель вводят обязательное ношение защитных масок в общественных местах в целях недопущения распространения коронавируса. Останутся в силе правила гигиены и соблюдение дистанции не менее полутора метров по отношению к другим людям. При этом с 4 мая в Берлине разрешат устраивать демонстрации численностью до 20 человек и собираться на религиозные службы.

Хайко Маас, глава МИД ФРГ: "Наша главная обязанность - сдерживать распространение коронавируса. Мы прилагаем все усилия для этого. Кроме того, мы по-прежнему должны соблюдать где это возможно социальное дистанцирование, избегать физических контактов. Свобода передвижения все еще будет ограничена. Никто не должен испытывать иллюзий по этому поводу ".

Германии лучше других европейских стран удается справляться с эпидемией. Здесь низкий показатель летальных исходов. А число свободных коек в реанимации превышает 12 тысяч.

В британский парламент после пасхальных каникул вернулись депутаты. Расположившись в нескольких метрах друг от друга, законодатели общались с коллегами по видеосвязи. В королевстве количество умерших от COVID-19 превысило 17 тысяч. За сутки скончались 823 человека; больше чем в предыдущие дни. Врачам все еще не хватает масок и защитных костюмов. В некоторых больницах пациентов с подозрением на COVID-19 осматривают в их же автомобилях. Тех, кто чувствуют себя нормально, отправляют домой.

Во Франции COVID-19 унес жизни 20 796 человек. За двадцать четыре часа умер еще 531 заболевший. В реанимацию за тот же период времени попали на 60 человек меньше чем накануне. Тенденция сохраняется уже 13 дней. Всего в отделениях интенсивной терапии находятся 5443 пациента.

Карантин во Франции действует с 17 марта. К режиму самоизоляции каждый приспосабливается как может. Чтобы не потерять форму танцовщицы "Мулен Руж" исполняют инфернальный галоп под музыку Жака Оффенбаха у себя на кухне и в саду.