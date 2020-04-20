Трамп: "Все - на анализы!"

Почти 760 тысяч зараженных инфекцией, анализы на вирусоносительство сдали по меньшей мере четыре миллиона американцев, президент настаивает, что поголовное тестирование - оптимальный путь поставить эпидемию COVID-19 под контроль.

У нас имеется подтвержденная договоренность о партнерстве с американским производителем оборудования, речь идет о выпуске 10 миллионов наборов для тестов ежемесячно. Еще одно предприятие будет делать не менее 20 миллионов тестов ежемесячно. Дональд Трамп президент США

Губернаторы, и это касается главным образом тех, кто управляет штатами, где проживает наиболее число инфицированных коронавирусом, как, к примеру, штат Нью-Йорк, призывают президента использовать шире его полномочия и реквизировать для таких целей больше промышленных мощностей.

В нью-йоркской агломерации цифры госпитализаций и число тех, кто лежит в отделениях интенсивной терапии, медленно, но неуклонно идет в низ.

Мы показали, что мы может поставить дальнейшее распространение инфекции под контроль, это вы, жители, приложили к этому все усилия, но это только промежуточный итог. Нам требуется доказать, что мы можем удержать контроль над этой ситуацией. Эндрю Куомо губернатор штата Нью-Йорк

В Нью-Йорке, согласно подсчетам университета Джонса Хопкинса, заражены не менее 139 тысяч человек, КОВИД-19 привел к гибели почти 14 с половиной тысяч жителей города.