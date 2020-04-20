Трамп: "Все - на анализы!"

Почти 760 тысяч зараженных инфекцией, анализы на вирусоносительство сдали по меньшей мере четыре миллиона американцев, президент настаивает, что поголовное тестирование - оптимальный путь поставить эпидемию COVID-19 под контроль.
Губернаторы, и это касается главным образом тех, кто управляет штатами, где проживает наиболее число инфицированных коронавирусом, как, к примеру, штат Нью-Йорк, призывают президента использовать шире его полномочия и реквизировать для таких целей больше промышленных мощностей.
В нью-йоркской агломерации цифры госпитализаций и число тех, кто лежит в отделениях интенсивной терапии, медленно, но неуклонно идет в низ.
В Нью-Йорке, согласно подсчетам университета Джонса Хопкинса, заражены не менее 139 тысяч человек, КОВИД-19 привел к гибели почти 14 с половиной тысяч жителей города.