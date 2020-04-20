Не только аплодисменты: стресс медработников Испании

Каждый вечер жители Испании в знак поддержки аплодируют медицинским работникам , оказавшимся на передовой линии фронта борьбы с пандемией. Но за фасадом домов некоторые из них сталкиваются с противоположным отношением. Врачи, медсесетры и другие сотрудники больниц и медицинских служб подвергаются травле со стороны соседей. Многие находят у своих дверей записки с требованием переселиться, так как соседи боятся заражения.

Елена Гарбахоса работает в службе охраны в доме престарелых, одном из очагов эпидемии в Мадриде. Перед тем как отправиться домой, она всегда снимает рабочую одежду — это одна из мер предосторожности.

"Недавно ко мне пришел сосед, чтобы сказать — как я могу появляться здесь, работая в медицинском центре, что я должна дезинфицировать все, к чему прикасаюсь, каждое место, куда захожу, такое ощущение, что даже все, на что я смотрю", — говорит Елена.

Через несколько дней, вернувшись с работы, она обнаружила, что кто-то опрысыкал ее порог и дверную ручку раствором с хлором: "Я и представить не могла, что рядом с мной живут люди, которые относятся ко мне подобным образом. Это грустно. Я всегда стараюсь сохранять позитивный настрой, а когда возвращаюсь домой и слышу звук аплодисментов, меня это радует. О плохом я стараюсь не думать и забываю".

Похожее происходит и в других регионах Испании. Так, в Каталонии машину врача изуродовали надписью со словами "заразная крыса".

Из Мадрида передает корреспондент Euronews Хайме Веласкес: "Врачи, медсестры и другие сотрудники медслужб уверяют, что соблюдают все меры предосторожности, чтобы обезопасить близких и соседей. А некоторые говорят, что труднее всего не приносить домой стресс, вызванный психотравмами на работе".

Монтсеррат Мартинес работает в реанимационном отделении в университетском госпитале Алькоркон. Она вспоминает, что во время пика эпидемии приходилось работать на износ и некоторым коллегам потребовалась профессиональная психологическая помощь.

"Иногда после работы я не могла сдержать слезы. Я просто плакала дома, что освободиться от эмоционального груза. Я меня есть муж и дети, они заметили, что домой я возвращалась в плохом настроении. Но они задавали мне вопросы и позволяли мне выговориться, они заботятся обо мне. К счастью, дома у меня есть психологическая поддержка".

В стране выявлено около 200 тысяч случая заражения, многие инфицированные попали в больницы. С начала эпидемии выздоровели свыше 77 тысяч пациентов и большинство жителей Испании понимают, что медики вносят неоценимый вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.