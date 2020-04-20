В Испании закрываются госпитали

В Испании 399 человек стали жертвами коронавируса за минувшие сутки. По данным испанской прессы, это наименьший показатель почти за месяц. В то же время прирост заражений остаётся на достаточно высоком уровне: более 4200 человек за прошедший день. Общее число заразившихся с начала пандемии в стране превысило 200 тысяч, из них боле 20800 скончались.

На этом фоне Мадрид озвучил намерение продлить меры изоляции в целом, однако постепенно отменять некоторые меры. Так, через неделю планируется разрешить детям до 12 лет выходить на улицу. Общий карантин власти собираются продлить минимум до 9 мая.

Поскольку давление на больницы значительно снизилось, в Мадриде закрылось одно из отделений полевого госпиталя, развёрнутого в крупном выставочном центре столицы. Сотрудники попрощались с больницей аплодисментами — и огоньками, когда в палатах окончательно потушили свет.