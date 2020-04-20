Число погибших в результате стрельбы в Канаде выросло до 17 человек

Канадские правоохранители установили личность открывшего стрельбу по людям в городе ПОртапике, в процинции Новая Шотландия. Это 51-летний Гэбриел Уортман. Он в ночь на воскресенье выстрелами в упор убил 16 человек, среди его жертв оказалась 23-летняя офицер полиции, мать двоих детей.

Операция по задержанию и нейтрализации злоумышленника продолжалась полдня.

На брифинге, который был посвящен ситуации с эпидемией коронавирусной инфекции канадский премьер Трюдо заявил: "Очень коротко о событиях в Портапике. Я в курсе, что все смотрят новости с места события. Я выражаю самое искреннее сочувствие тем, кто потерял близких в этом ужасе. И я хочу выразить также самую глубокую благодарность полиции за проявленный героизм и мужество, моя признательность адресуется и тем, кто помогал правоохранителям в обнаружении преступника".

Имелась информация, что в момент совершения преступления на Уортмане была полицейская форма, а его автомобиль похож на патрульную машину.

Позднее уточнили, что Уортман не имел никакого отношения к правоохранительным органам.

Вначале сообщалось, что Уортмана задержали на автозаправочной станции, потом поступили сведения, что он был ликвидирован. О мотивах злоумышленника пока ничего не известно. Эта перестрелка стала самой кровавой для Канады за последние несколько десятилетий.

По словам комиссара национальной полиции Бренды Лаки ранее сообщила, что Уортман в ночь на воскресенье открыл стрельбу по людям в самом Портапике, а затем и в ряде других городков в радиусе 50 км от Портапика.

Она добавила, что с некоторыми жертвами злоумышленник был знаком.