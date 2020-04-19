Мобильные приложения по отслеживанию COVID-19: панацея или угроза?

На фоне пандемии многие страны начали массово внедрять системы отслеживания перемещений граждан для сдерживания коронавируса. Мобильные приложения, трекеры, электронные пропуски - инструментарий весьма обширный, а главное, весьма действенный.

Однако ряд экспертов опасается, что чрезмерное применение подобных технологий может обернуться тотальной слежкой.

В Европе вопрос конфиденциальности данных стоит очень остро. Инновации - да, но не в ущерб базовым свободам, даже если речь о борьбе с эпидемией. Так, в Италии власти представили специальные мобильное приложение Immuni.

По словам комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури, приложение "полностью соответствует итальянским и европейским законам о неприкосновенности частной жизни".

Однако каковы реальные гарантии, что собранные данные о гражданах не будут использоваться в неблаговидных целях? Скептики утверждают, что риск злоупотреблений или просто утечки информации существует всегда.

"На Западе в минувшие годы было принято немало чрезвычайных мер по сбору информации о гражданах, например, под предлогом борьбы с терроризмом. Причем арсенал этих мер все время расширяется. Если кто-то надеется, что в один прекрасный день все это прекратится, то он просто ошибается", - убеждена глава ассоциации Big Brother Watch Силки Карло.

В этой связи эксперты предостерегают: важно не допустить, чтобы внедряемые под благовидным предлогом технологии отслеживания больных кронавирусом в дальнейшем превратились в технологии обычной слежки.