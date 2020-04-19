Звёзды признались миру в любви

Леди Гага, Rolling Stones, Селин Дион, Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Элтон Джон,

Стиви Уандер и еще несколько десятков "звёзд" первой величины приняли участие в ночь на воскресенье в благотворительном онлайн-концерте.

Целью проекта, организованного международной платформой Global Citizen при участии ВОЗ, стала демонстрация единства всех пострадавших от COVID-19, а также сбор средств для медработников, стоящих на передовой борьбы с эпидемией и каждый день спасающих жизни.

Виртуальный концерт посмотрели сотни тысяч человек в разных странах мира. К настоящему моменту организаторы собрали 32 миллиона евро.

Концерты из своего салона или террасы стали характерной чертой нашего времени, когда, по данным ВОЗ, на карантине находятся до 4 с половиной миллиардов жителей Земли.

Инициатор 6-часового мероприятия Леди Гага назвала его "признанием в любви миру", страдающему от пандемии COVID-19. На сегодня жертвами коронавируса стали без малого 160 тысяч человек.